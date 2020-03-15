درغام: أقدم مخصصاتي الشهرية لمستشفى حلبا الحكومي

أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "في ظل الأزمة الراهنة، أتقدم بمخصصاتي الشهرية كنائب في البرلمان الى مستشفى حلبا الحكومي، في مساهمة بسيطة لتجهيزه ووضعه في خدمة أبناء عكار تحسبا لأي طارئ".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة بسيطة جدا أمام التضحيات التي يقدمها الطاقم الطبي ومتطوعو الصليب الأحمر، الذين يبذلون كل جهد في مواجهة فيروس كورونا".
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