السلطات الإيطالية: وفاة 368 شخصاً في الـ24 ساعة الماضية نتيجة فيروس الكورونا

أعلنت السلطات الإيطالية، عن "وفاة 368 شخصا في الـ24 ساعة الماضية، فيما تجاوز عدد المصابين في أنحاء الدولة عتبة الـ24 ألف حالة، وارتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل في إيطاليا إلى 1809"، مشيرة الى أن "369 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد الذين تعافوا إلى 2335 حالةً.
يُشار الى ان عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في إيطاليا تجاوز عدد المصابين في الصين، حيث يتداوى الآن في كامل البر الصيني 10719، فيما تتم معالجة 20603 حالة في كامل إيطاليا.
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