السلطات الإيطالية: وفاة 368 شخصاً في الـ24 ساعة الماضية نتيجة فيروس الكورونا

أعلنت السلطات الإيطالية، عن "وفاة 368 شخصا في الـ24 ساعة الماضية، فيما تجاوز عدد المصابين في أنحاء ​الدولة​ عتبة الـ24 ألف حالة، وارتفع عدد ​ضحايا​ الفيروس القاتل في ​إيطاليا​ إلى 1809"، مشيرة الى أن "369 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد الذين تعافوا إلى 2335 حالةً.

يُشار الى ان عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في إيطاليا تجاوز عدد المصابين في ​الصين​، حيث يتداوى الآن في كامل البر الصيني 10719، فيما تتم معالجة 20603 حالة في كامل إيطاليا.