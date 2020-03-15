أفادت قناة "الجديد" بأن ​مجلس الوزراء​ يدرس اقتراحي إقفال المطار والحدود والمرافئ لفترة موقتة، بدءاً من الأربعاء، بعد إعطاء اللبنانيين فرصة العودة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وإعلان الإقفال العام حتى 31 الشهر الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: مجلس الوزراء يدرس إعلان الإقفال العام حتى 31 الشهر الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.