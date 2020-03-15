أعلنت بلدية ​بزيزا​، في بيان، أن "​نازحين سوريين​ داخل بزيزا لم يتقيدوا بتعميم ​البلدية​ المتعلق بضرورة التزام المنازل وعدم الخروج إلا في الحالات الطارئة تفاديا لتفشي ​فيروس كورونا​"، مشيرة إلى "رصد عدد من ​النازحين السوريين​ وهم يتجولون ضمن مجموعات غير مبالين ب​الأزمة​ التي تمر فيها البلاد"، محذرة من "يخالف بأنها ستلجأ إلى الترحيل بدون إنذار".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بزيزا: سنرحل أي نازح لا يلتزم بالتعليمات الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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