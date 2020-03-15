شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب يكشف صفحات تدار من الخارج تروج كذبا لفرض مصر حظر تجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من الشائعات التى تواجهها البلاد من القوى الكارهة لمصر، كاشفا عن رصد الأجهزة المعنية 5 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تروج كذبا لوجود حظر تجوال فى مصر.

وقال بدوى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد إنه بتتبع الصفحات المنشأة على مواقع التواصل الاجتماعى التى تروج لهذه الأكذوبة تبين أن صفحتين منهم يتم إدارتهم من الدول الداعمة للإرهاب، وجارى التعامل مع هذه الصفحات.

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وطالب أحمد بدوى، الجهات التنفيذية بتفعيل قانون الجريمة الاليكترونية الصادر برقم 175 لسنه 2018 ضد مروجى الشائعات عبر السوشيال ميديا لاسيما فى هذه المرحلة الدقيقة، والتى تصل فيها العقوبات للحبس وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه.

ودعا رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، المواطنين لتوخى الحذر من كل ما يتم نشره على السوشيال ميديا لاسيما الصفحات الوهمية التى تستهدف أمن الوطن، وعدم الانسياق ورائها، ومتابعة البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية أول بأول.