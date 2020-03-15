شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى لتنظيم الإعلام" يحجب موقعين 6 أشهر لنشر أخباراً كاذبة حول كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى إجتماعه ظهر اليوم حجب موقعين أخباريين لمدة 6 شهور لنقلهما أخباراً كاذبة حول فيروس كورونا، كما قرر المجلس توجيه إنذار بإغلاق 6 صفحات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك وتويتر) لترديدها أخباراً كاذبة حول الفيروس.
كما قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية، بإحالة أصحاب عدداً من الصفحات الشخصية التى دأبت على نقل وترويج الشائعات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأهاب المجلس بمستخدمى صفحات التواصل الإجتماعى عدم ترويج الأخبار الكاذبة التى تقوم صفحات مشبوهة ببثها وتثير القلق لدى الرأي العام بإستخدام معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة.
وأكد المجلس أن السلطات المختصة المسئولة عن مواجهة فيروس كورونا تتعامل بشفافية تامة، وتعلن بشكل لحظي عن أية أخبار خاصة بهذا الوباء وذلك عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر ومؤتمرات مجلس الوزارء.
وأشاد المجلس بالدور الذى تقوم به وسائل الإعلام المختلفة فى عرض خطورة الفيروس ووسائل الوقاية منه ونشر كل ما يتعلق بالشأن المصرى دون تهويل أو تهوين وبشكل احترافى يقدم المعلومات الصحيحة التى يحتاجها المجتمع عن طريق الاستعانة بالشخصيات المؤهلة.
وثمن المجلس دور الهيئة الوطنية للإعلام في الترويج للقنوات التعليمية التي تبثها قنواتها باعتبارها بديلاً متميزاً ومجانياً يفيد الطلاب والعملية التعليمية.
كما يحث المجلس وسائل الإعلام للتوسع في بث عناوين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة ومنها المرور والسجل المدني وهيئة الاستثمار وغيرها للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات اللازمة لهم من المنازل.
وأعلن المجلس عن تلقيه شكاوى المواطنين من أية مواقع إعلامية أو صفحات شخصية على مواقـــع التواصـل الإجتماعى بنشر أخباراً كاذبة وذلك على رقــم واتـس اب 01090004169 .
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