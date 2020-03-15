شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كتاليست: مفاجآت من "جودة" قريبا.. وأحد برامجنا يحقق 6 آلاف دولار لكل شاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست، ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية إن الفترة القليلة المُقبلة ستشهد بدء إطلاق حزمة مزايا ومفاجآت لشركاء منصة جودة على صعيد برامج التجارة الرقمية، لافتا إلى أن برامج كتاليست المستقبلية تتضمن عديدا من المشروعات، أحدها يُمكن أن يُحقق دخلا سنويا بواقع 6 آلاف دولار لكل فرد فى المتوسط، وبإجمالى يتجاوز 3 مليارات دولار سنويا.

وأضاف مؤسس أول سوق إلكترونية لتجارة المُنتجات المصرية، أن الأسابيع الستة الماضية منذ بدء تسجيل العارضين فى قاعدة بيانات "جودة"، شهدت تقدم مئات الصناع والتجار من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلا عن تلقى طلبات من شركات وعلامات تجارية كبرى للانضمام للمنصة، لافتا إلى أن فرق العمل تواصل فحص الطلبات والتواصل مع راغبى المشاركة، إلى جانب تقديم نصائح وإرشادات بشأن آليات التجارة الرقمية، ووسائل تحسين المُنتجات وطرق عرضها وتسويقها، بالتزامن مع إبرام اتفاقات مع شركاء لوجستيين لإتاحة باقات متنوعة من خدمات السداد النقدى والإلكترونى والنقل والتسليم.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن الفترة المقبلة ستشهد مفاجآت عديدة من منصة جودة للشركاء التجاريين، وجموع المستهلكين المنتظر انخراطهم ضمن أنشطة السوق الرقمية مع انطلاقتها التجريبية خلال مايو المقبل

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، تتضمن آليات تفاعلية للتسوق واختبار المُنتجات وتقييمها، إضافة إلى برامج موسعة للتدريب والتأهيل ورقابة الجودة، بما يقود إلى تحسين منظومة السلع والخدمات المُتاحة من خلال "جودة"، وتوجيه طاقات العارضين والمستهلكين فى اتجاه يخدم التجربة الشخصية والوطنية للتسوق الإلكترونى، ويُعزز قدرات المواطنين على التعامل مع المنصات العالمية المُتخصصة، سواء كانوا مُنتجين أو مشترين.

وأشار رائد الأعمال محمد وحيد، إلى أنبرامج "كتاليست" وخططها المستقبلية تتضمن إعادة إطلاق شركة مشاوير المتخصصة فى الخدمات اللوجستية التقنية، إلى جانب تأسيس أول منصة مصرية للعمل المستقل والخدمات المحدودة مدفوعة الأجر، لافتا إلى أن حجم الناشطين المصريين فى هذا القطاع نحو 25 ألفا، وأن خطط الشركة تستهدف زيادتهم إلى نصف المليون خلال أول سنة من انطلاق المنصة المرتقبة، متابعا: "وفق الخطط والدراسات الخاصة لفريق كتاليست، نتوقع أن تُحقق خطوة الانخراط فى منصات التشغيل المستقل دخلا بنحو 6 آلاف دولار فى المتوسط سنويا، بواقع 500 دولار شهريا فى ظروف العمل اليومية الطبيعية، يُمكن أن تتضاعف حال زيادة ساعات وأيام العمل، وبالنسبة لبعض الأنشطة والمجالات النوعية مثل البرمجة والخدمات الفنية المُتطورة"،مطالبا الشباب بالتجاوب مع شركة كتاليست ومشروعاتها الحالية والمُستقبلية، والاستفادة من حصيلة تلك الأفكار والبرامج المُخططة بعناية،ومن خبرة الشركة وفريقها الواسعة فى هذا المجال.

يُذكر أنمحمد وحيد يتولى إدارة شركة كتاليست الرائدة فى الحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، ومنصة جودة للتجارة الإلكترونية "أول سوق رقمية للمنتجات المصرية"، وبدأ رحلته العملية قبل خمس عشرة سنة فى عدد من المجالات الاستثمارية، منها التجارة والتوكيلات والخدمات الرقمية والاستثمار العقارى، وأسس شركة مشاوير الرائدة فى العام 2012، قبل أن يطلق أحدث مشروعاته الرائدة لتنشيط التجارة الإلكترونية وتطوير اقتصاد الخدمات والعمل المستقل، وقد استضافته جامعة الإسكندرية مؤخرا فى ندوة مع الطلاب بعنوان "كيف تصبح مليونيرا؟" عرض فيها خلاصة تجربته الاستثمارية ونشاطه فى مجال ريادة الأعمال، ونصائحه للطلاب على صعيد المشروعات المتوسطة والصغيرة، واقتحام عالم منصات التشغيل المستقل، كما عرض خلال الندوة أبرز مشروعات شركة كتاليست وخطط منصة جودة وما توفره من مزايا للمصنعين والتجار، وما يستعد لإطلاقه خلال الفترة المقبلة من برامج تدريب وتأهيل بغرض تحفيز الشباب وتطوير قدراتهم ومساعدتهم على خلق وظائف غير تقليدية وتحقيق مستويات دخل جيدة عبر عالم الاقتصاد الرقمى والمنصات العالمية والمحلية المبتكرة.