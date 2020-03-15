شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "صحة البرلمان": تواصل يومى مع الوزارة للاطلاع على آخر مستجدات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تتواصل بشكل يومي مع وزارة الصحة لبحث تداعيات وآليات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الحكومة نجحت فى اتخاد خطوات فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من تسلل الفيروس.

وأوضحت أن تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمنع انتشار فيروس دلالة مهمة على اهتمام الرئيس بالملف بمجمله وتكليف الحكومة بأخذ كافة الاحتياطات من الجانب الصحي والغذائي تحسبا لأي طارئ قادم.

وشددت على أن كافة دول العالم تتبع تخصيص خطة مالية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يؤكد أن الحكومة بدأت في التعامل بمنطق الحكومة الاستباقية في الخطوات وليس سياسة رد الفعل كما كانت تتعامل مسبقا.

وأوضحت وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن الرئيس عمل علي تخصيص هذه القيمة تحت تصرف الحكومة حتي لا تكون تحت أي قيد وتضع خطة محكمة في السيطرة علي انتشار الفيروس، معتبرة ان الحكومة أثبتت نجاحها في تخطي أكثر من أزمة خلال الفترة الأخيرة.

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وطالبت "عبد الحليم" بأهمية اتباع بالاجراءات الوقائية خلال الفترة المقبلة لمواجهة تداعيات هذا المرض من خلال تقليل التجمعات واتباع الارشادات الصحية وتقليل العادات الخاطئة التى من شانها تساعد فى انتقال العدوى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.