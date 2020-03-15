بسبب كورونا.. إغلاق جميع المتاحف في المغرب

أعلنت المؤسسة الوطنية للمتاحف عن إغلاق جميع متاحف المملكة الخاضعة لوصايتها، اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وذكرت المؤسسة في بلاغ لها، اليوم الأحد، أنه تم تأجيل معارض “أوهام سحرية، شخصيات عظيمة للحداثة الإفريقية”، و”دولاكروا، ذكريات رحلة للمغرب”، و”الدخول في الموضوع” التي كان من المقرر عرضها بمتحف محمد الخامس للفن الحديث والمعاصر، إلى تاريخ لاحق.
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