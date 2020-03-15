شفشاون.. تعقم ساحاتها وشوارعها تفاديا لانتشار فيروس كورونا

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شرعت جماعة شفشاون، ليلة أمس السبت، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، والمصالح الصحية، في عملية تعقيم المحطة الطرقية، وعدد من الساحات، والشوارع، التي تشهد توافدا كبيرا من طرف السياح، لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكشفت الجماعة، عبر صفحتها الرسمية في وقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن عملية التعقيم تدخل ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كوفيد19”.
.وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 10 حالات إصابة جديدة، بفيروس كورونا المستجد، لترتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها إلى 28 حالة.
وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية لجميع الحالات المؤكدة مستقرة، ولا تدعو للقلق.
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