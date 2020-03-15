كورونا.. حملات تطهير لترامواي البيضاء وساحات مراكش ومدن أخرى – صور

بعد ارتفاع الإصابات بوباء “كورونا”، التي وصلت إلى 28 إصابة مؤكدة، بدأت حملات التطهير والتعقيم في مدن مختلفة، بعضها للسلطات المحلية، وأخرى يقودها مواطنون.

وفي هذا السياق، قامت “كازا ترامواي”، بحملة تطهير، شملت جميع القاطرات، منذ صبيحة اليوم الأحد.

وقالت “كازا ترامواي، اليوم الأحد، في بلاغ لها، إن جميع القاطرات ستطهر ليلا، ونهارا، وعند كل توقف في محطات النهاية”، موضحة أن سلامة المسافرين أولويتها الأولى.

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ومن بين الاجراءات الاحترازية، التي تتخذها السلطات في مدينة مراكش، شرعت الجهات المعنية في المدينة في تعقيم مجموعة من المؤسسات، بما فيها الولاية، وولاية الأمن، إضافة إلى الملحقات الإدارية، والمحاكم.

وشمل التعقيم، أيضا، الساحات العمومية، على رأسها ساحة “جامع لفنا”، بالإضافة إلى سيارات نقل الأموات، والإسعاف، وحافلات النقل العمومي، وذلك وفق برنامج مسطر لهذا الغرض بتنسيق مع السلطة المحلية.