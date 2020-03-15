كورونا: الشاباك يتعقب المصابين إلكترونيًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، على تمكين الشاباك وأجهزة الأمن الإسرائيلية بتعقب المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحجة منع انتشار الفيروس ومنع إصابات جديدة.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد حصل على مصادقة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على استخدام وسائل تكنولوجية متطورة لمتابعة ورصد حركة مرضى كورونا، من خلال مراقبة هواتفهم النقالة ووسائل تكنولوجية متقدمة أخرى.
وكان نتنياهو قد أعلن أمس أنه حصل على مصادقة الجهاز القضائي لتعقب مصابي كورونا إلكترونيًا واستخدام وسائل تكنولوجية، على الرغم من انتهاك الخصوصية، وذلك لحصر أماكن تنقلهم ومتابعة الأشخاص الذين قد يكونوا قد تلقوا العدوى.
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