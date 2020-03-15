لعدم توفر مكان خاص.. محافظ ميسان يخصص مسكنه للحجر الصحي

وقال لازم، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن منزله خالي ولم يسكنه من قبل ليكون موقع للحجر الصحي لأي حالة مشتبه بأصابتها بالفيروس، مشيراً الى ان تلك الخطوة جاءت لعدم توفر مكان خاص للحجر ورفض المواطنين لجميع الأماكن التي تم اختيارها .ووجه المحافظ، دائرة صحة ميسان بتوفير كافة وسائل الراحة للراقدين وتوفير المفارز الطبية اللازمة لاي حالة مشتبه بها قد تظهر في المستقبل.

وأعلن لازم، خلو المحافظة من اي حالة اصابة حتى الان بعد شفاء المراة المصابة الوحيدة بشكل تام وخروجها من المستشفى .

