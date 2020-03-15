ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا إلى 1809 والإصابات تتجاوز 23 ألفاً

أعلنت السلطات الإيطالية، الأحد، عن وفاة 368 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تجاوز عدد المصابين في أنحاء الدولة 23 ألف حالة.
ونقلت "روسيا اليوم"، عن السلطات الإيطالية قولها، إن "368 شخصاً توفي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 1809".
وأشارت السلطات إلى أن" 369 شخصا تماثلوا للشفاء، فيما يخضع 154 مريضا للعلاج المكثف".
وأضافت أن "عدد المصابين في البلاد تجاوز 23 ألف حالة".
وأشارت السلطات إلى أن" 369 شخصا تماثلوا للشفاء، فيما يخضع 154 مريضا للعلاج المكثف".
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