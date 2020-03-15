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الكشف عن حقيقة تحويل فندق رونالدو إلى مستشفى لمكافحة كورونا

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2020-03-15 | 18:05

الكشف عن حقيقة تحويل فندق رونالدو إلى مستشفى لمكافحة كورونا

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رد المتحدث الرسمي لسلسلة فنادق في البرتغال على أنباء تحويله إلى مستشفى من أجل المساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، كوفيد 19.
وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية في وقت سابق من اليوم أن سلسلة فنادق رونالدو في البرتغال ستتحول إلى مستشفى لهذا الغرض وهذا ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة على مدار الساعات الماضية.

ولكن المفاجأة هي أن الفندق لا يعرف أي شيء بشأن هذا الأمر وتم نفي الموضوع من جانب المتحدث الرسمي للفندق في تصريحات لشبكة "RTL Nieuws" الهولندية.


وقال المتحدث في تصريحاته الصحفية: "نحن فندق ولن نتحول لمستشفى، لا يوجد تغيير لدينا، إنه يوم مثل أي يوم آخر".

وتابع: "سنبقى فندقًا دون أي تغيير، ونتلقى الكثير من الاتصالات من قبل وسائل الإعلام لكن هذه الأخبار لم تكن صحيحة على الإطلاق، أتمنى للجميع يومًا جميلًا".

الجدير بالذكر أن رونالدو يتواجد حاليًا مع عائلته في البرتغال، بعد قرار ناديه يوفنتوس بدخول جميع اللاعبين الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة مدافع البيانكونيري، دانييلي روجاني، بفيروس كورونا.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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