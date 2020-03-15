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2020-03-15 | 18:05
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ولكن المفاجأة هي أن الفندق لا يعرف أي شيء بشأن هذا الأمر وتم نفي الموضوع من جانب المتحدث الرسمي للفندق في تصريحات لشبكة "RTL Nieuws" الهولندية.
وقال المتحدث في تصريحاته الصحفية: "نحن فندق ولن نتحول لمستشفى، لا يوجد تغيير لدينا، إنه يوم مثل أي يوم آخر".
وتابع: "سنبقى فندقًا دون أي تغيير، ونتلقى الكثير من الاتصالات من قبل وسائل الإعلام لكن هذه الأخبار لم تكن صحيحة على الإطلاق، أتمنى للجميع يومًا جميلًا".
الجدير بالذكر أن رونالدو يتواجد حاليًا مع عائلته في البرتغال، بعد قرار ناديه يوفنتوس بدخول جميع اللاعبين الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة مدافع البيانكونيري، دانييلي روجاني، بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن حقيقة تحويل فندق رونالدو إلى مستشفى لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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