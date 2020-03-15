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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرياض تغلق المراكز التجارية والمطاعم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
أعلنت أمانة العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، إغلاق جميع المراكز التجارية باستثناء الصيدليات والمجمعات الاستهلاكية.
وقررت أمانة الرياض إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات للحد من انتشار فيروس كورونا، وفق صحيفة "الرياض" السعودية.
وشملت الإجراءات أيضا منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والأنشطة البرية وما في حكمها. كما شملت الإجراءات منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي بمنطقة الرياض سواءً المفتوحة أو المغلقة واقتصار تقديم الخدمة على طلب السيارات والتوصيل فقط.
وأعلنت السلطات السعودية في وقت سابق، تسجيل أكثر من 100 حالة مصابة بفيروس كورونا قدم معظمهم من الخارج.
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