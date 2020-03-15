الكشف عن أبرز ما نوقش بالمباحثات المصرية السودانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
القاهرة الخرطوم - الخليج 365
كشف مسؤول سوداني عن أبرز القضايا التي تمت مناقشتها في المباحثات المصرية السودانية.
وقال نائب المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" ، الأحد، إن المباحثات المشتركة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ناقشت العديد من القضايا الهامة أبرزها مكافحة الهجرة غير الشرعية ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
وأضاف حميدتي، في تصريحات صحفية بأنهم توجهوا إلى مصر بدعوة من الرئيس المصري ناقشت العديد من القضايا العالقة بين البلدين بالإضافة إلى بحث مسار اللجان الوزارية المنعقدة بين البلدين وتسييرها.
وأشار إلى أن الوفد السوداني أطلع الرئيس المصري على ملف السلام الخاص بفرقاء السودان وأيضا ملف السلام الخاص بجنوب السودان.
واستطرد: "ناقشنا أيضا إمكانية تحسين خطوط الكهرباء المقبلة من مصر وبحث إضافة خط كهربائي آخر وزيادة السعة في الخطوط القديمة".
وأضاف: تم مناقشة قضايا السودانيين المقيمين في مصر وكيفية السعي لحل المشاكل الخاصة بهم بالتنسيق مع إدارة الجوازات.
وبدأ وفد سوداني رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، زيارة رسمية إلى القاهرة، السبت، تستغرق يومين لبحث جملة من الملفات.
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