محمد بن زايد: التقيت بن راشد وناقشنا مخاطر انتشار فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

ناقش الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مخاطر انتشار فيروس كورونا مع الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات.



وفي التفاصيل، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إجراءات سلامة المواطنين ومخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "التقيت أخي محمد بن راشد في استراحة المرموم.. حفظ سلامة الناس وصحتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا محور حديثنا".

وأضاف: "الإمارات بتوجيهات خليفة (بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات) وفرت الإمكانات كافة لأخذ التدابير الوقائية لحماية المجتمع.. لن نتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان صحة الناس.. كلنا شركاء في مواجهة هذا التحدي".

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وأعلنت الإمارات، السبت، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أن الحالة الجديدة لأحد العاملين من الجنسية الهندية، وقد تم رصد الحالة بعد عودته من إجازته السنوية من خارج دولة الامارات العربية المتحدة.

وأكدت الوزارة الإماراتية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية حيث كانت جميع نتائج المخالطين سليمة وأكدت على سلامتهم.

ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وتوصي الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات وتقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.