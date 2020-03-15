12 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا وكانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.



وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من جنوب إفريقيا، أستراليا، الصين، الفلبين، لبنان، بريطانيا، إيطاليا، إيران، الإمارات وثلاثة أشخاص من الهند، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وجرى رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 98 حالة.

ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، والإطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني، والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.