مقتل 6 حوثيين وأسر قيادي في هجمات بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
لقي 6 من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم الأحد؛ إثر تصدي القوات اليمنية المشتركة لهجوم نفذته الميليشيا بمحافظة الحديدة، ووقع قيادي حوثي أيضا في الأسر.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، المنضوية تحت القوات المشتركة، إن القوات تصدت لهجوم شنه الحوثيون على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا، جنوب غرب مدينة الحديدة؛ ما أدى إلى مقتل 6 من عناصر الميليشيا، قبل أن تتراجع إلى المناطق التي قدمت منها.
وفي مدينة حيس، جنوبي الحديدة، تمكنت القوات المشتركة، من أسر قيادي في ميليشيات الحوثيين، بعد صد محاولة تسلل أخرى للحوثيين في قرية ”بيت مغازي“ شمال غرب مدينة حيس.
وأكدت مصادر في القوات اليمنية المشتركة، أن الأسير أصيب قبل أن يقع في أسر القوات المشتركة، التي قامت بدورها بإسعافه.
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