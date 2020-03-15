كورونا يعلق الأنشطة الرياضية في الجزائر حتى 5 أبريل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في الجزائر، اليوم، تعليق الأنشطة الرياضية في البلاد اعتبارًا من غد الإثنين وحتى 5 أبريل المقبل، كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

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وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنها أقرت جملة من الإجراءات تشمل غلق كل المنشآت الرياضية والمؤسسات الشبابية والترفيهية إلى الخامس من أبريل، وتأجيل كل المنافسات الرياضية (البطولات الرياضية ودورات الكؤوس) في جميع الاختصاصات.

وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من هذه الإجراءات الرياضيين المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 والرياضيين المعنيين بالدورات التأهيلية للأولمبياد، وذلك بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية المعنية وكذا المصالح المختصة بوزارة الشباب والرياضة.

كما تم منع التنقلات بين دور الشباب، مع تأجيل كل نشاطات وتظاهرات الشباب، والمهرجانات، واللقاءات، والمعارض والصالونات على المستوى المحلي، والوطني. وأشارت الوزارة إلى أن تأجيل كل النشاطات المنظمة في الهواء الطلق وكل الجمعيات العمومية للاتحادات والجمعيات الرياضية.