عبدالله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الإيراني أزمة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي اتصالا هاتفيا مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني جرى خلاله مناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد ”كوفيد 19“.



وقدم الشيخ عبد الله تعازيه إلى الشعب الإيراني على ضحايا هذا الوباء العالمي، مؤكدا أن دولة الإمارات تدعم الشعب الإيراني لتخطي هذه المحنة.

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وأشار إلى العلاقات التي تجمع بين شعبي البلدين الجارين، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي المشترك وتضافر الجهود من أجل التغلب على مثل هذه التحديات العالمية.

ونقل الإعلام الإيراني أن ظريف شكر الإمارات على تضامنها ومساعدتها، واصفا أزمة كورونا بأنها قضية عالمية تتطلب تصميم وتعاون ومساعدة جميع دول العالم لإلحاق الهزيمة بهذا الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 13938، والمتوفين إلى 724، والمتعافين إلى 4590.

وقالت الوزارة، بحسب المتحدث باسمها ”كيانوش جهانبور“، إن إيران سجلت 1209 إصابات جديدة، و113 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.