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المسماري يدعو لتشكيل وفد أممي لزيارة طرابلس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

المسماري يدعو لتشكيل وفد أممي لزيارة طرابلس

متابعات_الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أنه لا يمكن الرضا بوجود أي قوات أجنبية داخل صفوف الجيش، وإن هناك 85 ألف جندي ليبي يريدون تحرير بلادهم من العناصر الإرهابية".

 

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ووفقا لموقع 24، دعا المسماري خلال مؤتمر صحافي بالقاهر ة، اليوم الأحد، مجلس الأمن والأمم المتحدة لارسال وفد مشكل من الدول الأعضاء والذهاب إلى ليبيا للاطلاع على كافة الوثائق والأدلة التي تكشف تورط الإرهابيين في الحرب الليبية وتوجيه الضربات العسكرية للأطفال والمدنيين، مؤكدا أن الجيش الوطني العربي الليبي هو من يعمل على الأرض لتحريره من الإرهابيين ويواجه ماكينة من الشائعات الإعلامية التي تشوه صورته ويسعى لتصحيح ذلك.

 

وأوضح المسماري أن بلال أردوغان نجل الرئيس التركي يسعى لنقل النفط بالتنسيق مع الإخوان لخارج ليبيا بطرق غير شرعية.

 

وحول إمكانية التعاون بين الجيش الليبي وقوات سوريا الديمقراطية لمواجهة الإرهابيين المدعومين من تركيا، قال المسماري إن الجيش الوطني يركز جيدا على محاربة الإرهاب بشتى الوسائل.

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