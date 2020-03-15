ألمانيا تغلق حدودها على نطاق واسع بسبب فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

قررت برلين غلق حدودها على نطاق واسع مع فرنسا والنمسا وسويسرا، اعتبارا من صباح غد الإثنين. وبموجب هذا القرار، ستطبق الحكومة الألمانية قواعد مشددة على الحدود مع الدول الثلاث، سيتم في إطارها فرض قيود على دخول الأراضي الألمانية بالنسبة لمجموعات معينة، اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح غد.

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وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية سيتم السماح في كل الأحوال بدخول المواطنين الألمان القادمين من دول الجوار، ومن المنتظر أن يعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، عن تفاصيل تخص هذا الإجراء في وقت لاحق من مساء اليوم.

وتداولت أقوال بأن المستشارة أنجيلا ميركل ورئيس حكومة بافاريا ماركوس زودر، وزيهوفر، وفينفريد كريتشمان رئيس حكومة ولاية بادن-فورتمبرج، وتوبياس هانز رئيس حكومة ولاية زارلاند، ومالو دراير رئيسة حكومة ولاية راينلاند بفالتس، قد اتفقوا على تطبيق هذه القواعد على الحدود التي تتضمن قواعد رقابة مشددة وإعادة لبعض الراغبين في دخول الأراضي الألمانية.

ولا تُعْزَى هذه الإجراءات إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا وحسب، بل كذلك إلى محاولة منع التكالب على التسوق من قبل أجانب أدوا إلى حدوث مشاكل في إمدادات السلع الموجودة في المناطق الألمانية القريبة من الحدود.