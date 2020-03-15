الجيش الليبي يدمر 3 آليات للمليشيات قرب مصراتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

استهدفت كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش الليبي ثلاث آليات استطلاع تابعة لمليشيات فايز السراج المدعومة من تركيا في منطقة أبوقرين، قرب مصراتة.



وقالت الكتيبة، في بيان لها، إن جنود الكتيبة استهدفوا قوة استطلاعية تابعة لمليشيات السراج بمنطقة أبوقرين بالقرب من مصراتة نتج عنها تدمير 3 آليات كانت تستخدمها المليشيات للاستطلاع شرق المنطقة.

وأحرز الجيش الليبي تقدما كبيرا في محور صلاح الدين، وتمكنت وحدات الجيش من الوصول إلى منطقة الإشارة الضوئية بمحور صلاح الدين بوسط طرابلس، عقب تصديها لهجوم فاشل من المليشيات.

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وأسقط الجيش الليبي طائرة تركية مسيرة، أمس السبت، في أجواء قاعدة الجفرة العسكرية وسط البلاد، أثناء قيامها بعمليات الرصد الجوي، كما تمكنت وحدات الجيش الليبي من اقتحام مواقع المليشيات بمحور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وتمكنت قوات الجيش الليبي، السبت، من إحراز تقدم كبير في محور صلاح الدين بوسط العاصمة طرابلس، بعد هجوم فاشل للمليشيات.

وأكد مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي العميد خالد المحجوب أن قوات الجيش على بعد 2.5 إلى 3 كيلومترات من ميدان الشهداء مقر حكومة الوفاق.

وكشف، وفقا لـ"العين الإخبارية"، أمس السبت، أن أعداد المرتزقة الذين أرسلهم رجب أردوغان إلى ليبيا من سوريا وصلت إلى نحو 5000 شخص.

وتشهد ليبيا، منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، هدنة، إلا أن الخروقات من قبل المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية مستمرة، وتمكن الجيش الليبي من صد جميع الاختراقات، وحقق تقدما في أغلب المحاور، وسيطر على مناطق متقدمة بالعاصمة.