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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شفاء ثالث حالة من المصابين بكورونا فى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تعافي ثالث حالة من المصابين بفيروس كورونا في المملكة، وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمجمع الدمام الطبي، حيث استكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية، وأثبت الفحص المخبري خلو المواطن من الفيروس، ويتمتع حاليًا بصحة وقد خرج من المستشفى.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، أن الصحة دعت المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة (937) للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم في كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وذلك على مدار الساعة، ومناشدة الجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
وجدّدت الصحة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم إلى المملكة.
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