تفاصيل لقاء الرئيس مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني حول "سد النهضة"

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أن سياسة مصر دائماً ما كانت سنداً ودعماً للسودان، خاصةً خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

من جانبه، أشاد حميدتي بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.

كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولي من قبل مصر.

وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، الأحد، تطورات ملف سد النهضة.

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‎وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن اللقاء شهد استعراضا لتطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل مصر.

وأضاف المسؤول المصري أن السيسي أكد خلال اللقاء أن سياسة مصر دائما ما كانت سندا ودعما للسودان، خاصة خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

من جانبه، أشاد دقلو بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.

‎وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، قد وصل القاهرة السبت في زيارة رسمية تستغرق يومين، بدعوة من الرئيس المصري.

‎وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة قام بها اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية إلى السودان، للتباحث حول ملفات مشتركة بين البلدين.