تحالف دعم الشرعية في اليمن: حققنا الكثير من أهداف اتفاق الرياض

أكد المتحدث الرسمى باسم تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​ العقيد الركن تركي المالكي، "تحقيق الكثير من أهداف اتفاق ​الرياض​ بشأن اليمن"، لافتاً إلى أن "هذا الاتفاق أسهم في إعادة الحياة الطبيعية إلى ​محافظة عدن​ جنوب البلاد".

وشدد المالكي، في حديث تلفزيوني، على "سعي التحالف لإعادة حركة المشروعات والاستثمارات من أجل إعمار عدن، وتأهيل ​المطار​ وتطوير الميناء فيها"، مشيراً إلى أن "اتفاق الرياض دخل الآن في المرحلة الثانية لتنفيذه، حيث أن قوات التحالف تعمل على تذليل كافة الصعاب أمامه".

كما أوضح أنه "لا صحة لوجود أي شرخ بين المجلس الانتقالى الجنوبي في اليمن وبين قوات التحالف"، مؤكدا أن "هناك إعلاماً مغرضاً يحاول نقل معلومات مغلوطة عن الواقع فى عدن".