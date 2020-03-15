"تليغراف": جونسون طلب من الشركات المصنعة تقديم المعدات المطلوبة لمكافحة كورونا

لفتت صحيفة "تليغراف" البريطانية، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، "طلب من الصناعة البريطانية العمل على قدم وساق وكأنها في وضع الحرب، للمساعدة في تقديم المعدات التي تحتاجها هيئة الخدمة الصحية البريطانية للاستجابة لوباء ​فيروس كورونا​".

وأوضحت "تليغراف" أنه "في نداء غير مسبوق، طلب رئيس الوزراء من الشركات المصنعة بما في ذلك "رولز رويس" و"جي سي بي"، تحويل خطوط الإنتاج الحالية للمساعدة في إنتاج أجهزة التنفس كجزء من جهد وطني لمعالجة الفيروس".

في السياق، سجلت ​وزارة الصحة​ البريطانية إصابة 14 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 35 حالة، في ظل ارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى 1372 حالة.