محافظ بغداد: تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة لمدة 3 أيام

أعلن محافظ ​بغداد​ محمد العطا، "تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة بدءاً من الثلاثاء المقبل وحتى يوم الخميس، على أن تستثنى دوائر الصحة و​الأجهزة الأمنية​ والخدمية".

وأشار العطا، في بيان، إلى أن "منح العطلة يأتي كإجراء وقائي لمواجهة ​فيروس كورونا​"، مشدداً على ضرورة "بقاء المواطنين في منازلهم وعدم الخروج أو التنقل إلا في حالة الضرورة القصوى". وطمأن بأن "دوائر المحافظة مستنفرة، ووضعت على أهبة الاستعدادات لمواجهة الفيروس".

كما أكد أن "العتبات المقدسة ستتخذ قرارات بشأن الزيارات الدينية، في حين يترتب على أصحاب المواكب الحسينية ممارسة دور توعوي لمخاطر الفيروس والوباء".