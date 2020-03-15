الصحة البريطانية: تسجيل 14 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن "تسجيل 14 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بمرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 35 حالة"، مشيرة الى ان "الإصابات المؤكدة بالفيروس زادت بمقدار 232 إصابة ليبلغ إجمالي عدد المصابين 1372 حتى اليوم، ويأتي ذلك بعدما خضع أكثر من 40 ألف شخص لاختبارات الإصابة بالفيروس".
هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.
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