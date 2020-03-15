الرئاسة الفرنسية: لا إغلاق للحدود بيننا وبين ألمانيا بسبب الكورونا

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن "الإجراءات التي اتخذت على الحدود بين فرنسا وألمانيا بسبب تفشي وباء كورونا لا تتضمن إغلاق الحدود لكنها ستشمل تشديد الرقابة".
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار الحالي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالمياً، مؤكدة أن "أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، حيث بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما بلغ عدد المتعافين 69645".
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