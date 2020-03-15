مكتب الحلبوسي: لم نتلق أي طلب من صالح لإعلان حالة طوارئ بالعراق

أشار مكتب رئيس مجلس النواب ​العراق​ي ​محمد الحلبوسي​، إلى أنه "لم يتلق أي طلب مشترك من رئيسي الجمهورية والوزراء لإعلان حالة الطوارئ في البلاد".

من الجدير بالذكر أن مكتب رئيس الجمهورية ​برهم صالح​، أكد إرسال صالح ورئيس الوزراء ​عادل عبد المهدي​، طلباً إلى الحلبوسي، لإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وذلك استنادا للمادة 61 من الدستور.

بالتوازي، كانت عدد من المحافظات العراقية، أعلنت فرض حظر على التجوال فيها، وذلك كاجراءات وقائية لمنع انتشار ​فيروس كورونا​، بعدما سجل العراق 110 إصابات بينها 10 وفيات و24 حالة تعافٍ.