رئيس وزراء الجزائر: خيار التعليق الكلي للرحلات الجوية بسبب كورونا وارد

أكد رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد، أن "التعليق الكلى للرحلات الجوية من وإلى ​أوروبا​، كإجراء احترازى ضد تفشى ​فيروس كورونا​، سيتخذ بعد دراسة دقيقة وموضوعية وواقعية"، مشدداً على "أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها في إعادة العالقين فى الخارج".

ولفت جراد، خلال حديث صحفي، إلى أن "أن السلطات لا تريد التسرع فى اتخاذ إجراءات لا تتماشى مع الواقع"، مشيراً إلى أن "خيار التعليق الكلى للرحلات وارد على أساس تطور وضعية هذا الوباء".

كما أكد ضرورة "تحليل الوضع وتوقع اتخاذ إجراءات بشكل تدريجي"، لافتا إلى أنه "تم تعليق النقل البحرى كليا فى إطار الإجراءات المتخذة بهدف التصدى لتطور فيروس كورونا".