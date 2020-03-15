أكد رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد، أن "التعليق الكلى للرحلات الجوية من وإلى أوروبا، كإجراء احترازى ضد تفشى فيروس كورونا، سيتخذ بعد دراسة دقيقة وموضوعية وواقعية"، مشدداً على "أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها في إعادة العالقين فى الخارج".
ولفت جراد، خلال حديث صحفي، إلى أن "أن السلطات لا تريد التسرع فى اتخاذ إجراءات لا تتماشى مع الواقع"، مشيراً إلى أن "خيار التعليق الكلى للرحلات وارد على أساس تطور وضعية هذا الوباء".
كما أكد ضرورة "تحليل الوضع وتوقع اتخاذ إجراءات بشكل تدريجي"، لافتا إلى أنه "تم تعليق النقل البحرى كليا فى إطار الإجراءات المتخذة بهدف التصدى لتطور فيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء الجزائر: خيار التعليق الكلي للرحلات الجوية بسبب كورونا وارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.