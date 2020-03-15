ظريف: الحظر الأميركي الجائر عقبة كبيرة أمامنا في سياق مكافحة كورونا

أشاد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، بالمساعدات التي بعثتها حكومة ​أذربيجان​ وشعبها إلى إيران، لمساعدتها في مكافحة ​فيروس كورونا​.

وشدد ظريف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني المار ممدياروف، على ضرورة التعاون الجماعي بين كافة البلدان عقب انتشار فيروس كورونا داخل المنطقة والعالم.

كما اعتبر أن "الحظر الأميركي الأحادي والجائر، عقبة كبيرة أمام إيران في سياق مكافحة هذا الفيروس الخطير"، ومنوها "بقدرة إيران والعالم على تخطي هذه المرحلة العصيبة".

من جهتها، اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 13 ألف و938 شخصا، مقابل وفاة 724 حالة، وتعافي 4 آلاف و590 آخرين.