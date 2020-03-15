أشاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بالمساعدات التي بعثتها حكومة أذربيجان وشعبها إلى إيران، لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.
وشدد ظريف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني المار ممدياروف، على ضرورة التعاون الجماعي بين كافة البلدان عقب انتشار فيروس كورونا داخل المنطقة والعالم.
كما اعتبر أن "الحظر الأميركي الأحادي والجائر، عقبة كبيرة أمام إيران في سياق مكافحة هذا الفيروس الخطير"، ومنوها "بقدرة إيران والعالم على تخطي هذه المرحلة العصيبة".
من جهتها، اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 13 ألف و938 شخصا، مقابل وفاة 724 حالة، وتعافي 4 آلاف و590 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: الحظر الأميركي الجائر عقبة كبيرة أمامنا في سياق مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.