رئيس الوزراء الأسترالي: سنفرض عزلاً ذاتياً لمدة 14 يوما على جميع القادمين الى البلاد

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​، أن "بلاده ستفرض عزلاً ذاتياً لمدة 14 يوما على جميع القادمين إليها اعتبارا من منتصف ليل الأحد، في محاولة لاحتواء انتشار ​فيروس كورونا​"، مشيراً الى انه "سيحظر أيضا على ​السفن​ السياحية القادمة من الخارج الرسو في الموانئ الأسترالية لمدة 30 يوما كخطوة أولية".

هذا وسجلت ​أستراليا​ "أكثر من 250 حالة إصابة، بينهم وزير داخليتها بيتر داتون، وثلاث ​وفيات​ ناجمة عن كورونا حتى الآن".