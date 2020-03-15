رئيس الوزراء الأسترالي: سنفرض عزلاً ذاتياً لمدة 14 يوما على جميع القادمين الى البلاد

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن "بلاده ستفرض عزلاً ذاتياً لمدة 14 يوما على جميع القادمين إليها اعتبارا من منتصف ليل الأحد، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا"، مشيراً الى انه "سيحظر أيضا على السفن السياحية القادمة من الخارج الرسو في الموانئ الأسترالية لمدة 30 يوما كخطوة أولية".
هذا وسجلت أستراليا "أكثر من 250 حالة إصابة، بينهم وزير داخليتها بيتر داتون، وثلاث وفيات ناجمة عن كورونا حتى الآن".
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