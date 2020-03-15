سلطة الطيران المدني العراقي: إخلاء وتفتيش طائرة عراقية بعد بلاغ بوجود متفجرات فيها

أعلنت سلطة ​الطيران المدني​ العراقي عن "تلقيها بلاغ من قبل طاقم ​طائرة​ ​الخطوط الجوية العراقية​ ذات التسجيل YIASI برحلتها المرقمة IAW112 والقادمة من ​طهران​، يفيد بأن هناك جسما غريباً داخلها قبيل هبوطها على أرض ​المطار​".

وأوضحت انه "سرعان ما اتخذت إدارة المطار الإجراءات اللازمة والمباشرة بخطة الطوارئ في مثل هذا الحالات وحاصرت الطائرة حالما هبطت للكشف عن الجسم الغريب، الذي يتم التعرف عليه من قبل الجهات المختصة"، مشيرة الى الى أن "عملية التفتيش لم تسفر في العثور على أي مواد متفجرة داخل الطائرة، والبحث مستمر من قبل الفرق الأمنية والفنية المتخصصة"، داعية "الجميع إلى التأني في النشر وعدم استغلال فضاء التواصل الاجتماعي لنشر ​أخبار​ غير دقيقة تثير مخاوف الناس".