أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي عن "تلقيها بلاغ من قبل طاقم طائرة الخطوط الجوية العراقية ذات التسجيل YIASI برحلتها المرقمة IAW112 والقادمة من طهران، يفيد بأن هناك جسما غريباً داخلها قبيل هبوطها على أرض المطار".
وأوضحت انه "سرعان ما اتخذت إدارة المطار الإجراءات اللازمة والمباشرة بخطة الطوارئ في مثل هذا الحالات وحاصرت الطائرة حالما هبطت للكشف عن الجسم الغريب، الذي يتم التعرف عليه من قبل الجهات المختصة"، مشيرة الى الى أن "عملية التفتيش لم تسفر في العثور على أي مواد متفجرة داخل الطائرة، والبحث مستمر من قبل الفرق الأمنية والفنية المتخصصة"، داعية "الجميع إلى التأني في النشر وعدم استغلال فضاء التواصل الاجتماعي لنشر أخبار غير دقيقة تثير مخاوف الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطة الطيران المدني العراقي: إخلاء وتفتيش طائرة عراقية بعد بلاغ بوجود متفجرات فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.