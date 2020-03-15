السلطات السويسرية: تسجيل 841 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت السلطات الصحية في سويسرا، "تسجيل 841 إصابة جديدة بمرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية"، مشيرة الى "وفاة 13 حالة مرتبطة بالفيروس، في حين ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2200 حالة".
من جهتها، صنفت الحكومة السويسرية الوضع في البلد "حالة خاصة" وفقًا لتصنيفات القانون الفدرالي للأوبئة، الأمر الذي يسمح للسلطات الفدرالية بتولي بعض الصلاحيات، واتخاذ عدد من الإجراءات بما في ذلك حظر التظاهرات والتجمّعات العامة داخل البلاد.
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