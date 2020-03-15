وزارة النقل التونسية: طائرة عسكرية تونسية تجلي 69 تونسياً كانوا عالقين بإيطاليا

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في تونس ان "​طائرة​ عسكرية تونسية حطت بمطار تونس قرطاج الدولي قادمة من روما وعلى متنها 69 تونسياً كانوا عالقين بمطار العاصمة الإيطالية"، مشيرة الى "إخضاع كل المسافرين إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وفق ما تقتضيه إجراءات التوقيت من انتشار ​فيروس كورونا​"، مؤكدة ان "تلك الخطوة تأتي تنفيذاً للإجراءات التي قررتها ​الحكومة​ في اطار الخطة الوطنية للحد من انتشار الفيروس".

بدورها أعلنت ​وزارة المالية​، عن "انشائها صندوقاً طوعياً لجمع تبرعات من المواطنين مخصصا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية، علما أن تونس سجلت إلى حد الآن 18 إصابة بفيروس كورونا".