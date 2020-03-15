مسيرة وتطواف بالقربان المقدس في البترون على نية شفاء المصابين بالكورونا

جابت ​مسيرة​ ​سيارة​ وتطواف بالقربان المقدس لرعايا قطاع التلاقي والحوار في أبرشية ​البترون​ المارونية، تقدمها راعي الأبرشية ​المطران منير خيرالله​، واستقبل الأهالي شعاع القربان على جوانب الطرقات، حيث رفعوا الصلوات على نية شفاء المصابين ب​فيروس كورونا​ ومن أجل خلاص ​لبنان​ والعالم من هذا المرض.

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