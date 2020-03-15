تيمور جنبلاط: للعودة لفكر كمال جنبلاط وللأخلاق التي اقترن بها

أشار رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "باغتيال ​كمال جنبلاط​ حاولوا قتل فكره الذي جمع بين الوطنية اللبنانية والهوية العربية والبعد الإنساني".

ولفت إلى أن المطلوب اليوم "العودة لهذا الفكر وللأخلاق التي اقترن بها، ومواصلة النضال أكثر من أي وقت مضى لأجل المواطنة والعدالة، للحرية المهدّدة بعقليات التحجّر، وللإنسانية التي تواجه خطر البقاء".