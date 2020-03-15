سأل النائب ​نعمة افرام​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المسؤولين "هل حالة التعبئة العامة تسمح للحكومة بتخصيص أو بمصادرة عدد من المواقع واستعمالها كمراكز حجر صحي"؟.

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كانت هذه تفاصيل خبر افرام: هل التعبئة العامة تسمح للحكومة بمصادرة عدد من المواقع لاستعمالها كمراكز حجر صحي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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