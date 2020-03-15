أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ ان "قرى وبلدات المنطقة تشهد منذ صباح حركة خجولة بحيث لازم المواطنون منازلهم تجاوباً مع دعوات ​وزارة الصحة​ و​البلديات​ وكافة المؤسسات المعنية، واقتصرت الحركة في محال المواد التموينية والخضار و​الصيدليات​ وغابت كل أشكال التجمعات في الأماكن التي كان يرتادها الناس نهاية كل اسبوع، في وقت استأنفت فيه بعض البلديات بحملات التعقيم للحيلولة دون انتشار فيروس الكورونا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غياب كل أشكال التجمعات بالأماكن التي كان يرتادها الناس بسبب الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.