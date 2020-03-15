توقيف شخص في زحلة لاقدامه على إطلاق النار باتجاه شخصين ما أدّى إلى مقتلهما

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه "بتاريخ اليوم أوقفت مديرية المخابرات في منطقة زحلة- البقاع المدعو (ج.ص) لاقدامه على إطلاق النار باتجاه كلٍ من(ج.م) و(أ.م) ما أدّى إلى مقتلهما، وقيامه بطعن (ت.م) حيث نقل إلى المستشفى للمعالجة وذلك على إثر إشكالٍ وقع بين الطرفين على خلفيات مادية، وقد ضبط بحوزته كمية من العملة الورقية المزورة.
وأشارت إلى أن التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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