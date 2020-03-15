الطبش: الاولوية للحصص الغذائية والمستلزمات الطبية التي يتم توزيعها على اهلنا

أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ​رولا الطبش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الخط الساخن ما زال حاضراً لاي مساعدة (642030 70)، واليوم نقدم المساعدات والخدمات إنما الاولوية للحصص الغذائية و​المستلزمات الطبية​ التي يتم توزيعها على اهلنا وفق الحالات الأكثر حاجة".

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