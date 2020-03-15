حسن المصري: سنبقى في البقاع صمام الأمان لهذه الدولة

انتقد نائب رئيس المكتب السياسي في حركة "أمل" ​الشيخ حسن المصري​، الإهمال الذي تعاني منه ​منطقة البقاع​، بقوله: "إن منطقة البقاع نظيفة من أي مرض معد ومن اهتمامات الدولة".



وفي كلمة ألقاها باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري في الاحتفال التأبيني لمناسبة ذكرى أسبوع رضا المصري في بلدة حورتعلا، أشار إلى أن "الله أنعم علينا بكل شيء، إلا من ويلات الدولة ومآسيها ومن اهتماماتها، ورغم ذلك فهي لا ترى منا إلا خيرا".

ولفت إلى أننا "سنبقى في البقاع صمام الأمان لهذه الدولة التي نأمل منها أن تقف على قدميها، وإلى أن تتفرغ لخدمة شعبها دون تمييز بين منطقة ومنطقة وبين طائفة وطائفة، وخاصة في البقاع المحروم والمظلوم والمستضعف".

وشكر باسم العائلة وأهالي البلدة كل المعزين، "الذين خفف حضورهم علينا ألم المصاب".