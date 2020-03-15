نقولا: لو أن ناهبي أموال الشعب يتبرعون بقسم من ثرواتهم لمساعدة إخوانهم بالوطن

أشار النائب السابق نبيل نقولا، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو أعلن وضع جميع فنادقه بتصرّف مرضى الكورونا في البرتغال، كما تكفّل بدفع معاشات الأطبّاء، والعاملين في هذا القطاع".
وأضاف: "تذكّرت لو أنّ ناهبي أموال الشعب يتبرّعون بقسم من ثرواتهم لمساعدة إخوانهم بالوطن رأفةً منهم بالإنسان، والإنسانيّة"، قائلاً: "الله يرى كلّ شيء".
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