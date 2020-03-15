نقولا: لو أن ناهبي أموال الشعب يتبرعون بقسم من ثرواتهم لمساعدة إخوانهم بالوطن

أشار النائب السابق ​نبيل نقولا​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو أعلن وضع جميع فنادقه بتصرّف مرضى ​الكورونا​ في ​البرتغال​، كما تكفّل بدفع معاشات الأطبّاء، والعاملين في هذا القطاع".

وأضاف: "تذكّرت لو أنّ ناهبي أموال الشعب يتبرّعون بقسم من ثرواتهم لمساعدة إخوانهم بالوطن رأفةً منهم بالإنسان، والإنسانيّة"، قائلاً: "الله يرى كلّ شيء".