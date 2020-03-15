ريفي: نطالب الدولة ببرنامج دعم إقتصادي لمن يعتاشون يومياً من عملهم

أعلن الوزير السابق ​اشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "يؤيد بشكلٍ تام الإجراءات الوقائية لمنع إنتشار ​كورونا​، وبالمقابل نطالب ​الدولة​ ببرنامج دعم إقتصادي لمن يعتاشون يومياً من عملهم".

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