تمنت مصلحة الطلّاب في "القوّات ال​لبنان​يّة"، في بيان، من "وزارتي التربية و​التعليم العالي​ والإعلام، تنظيم حصص تعليميّة على شاشة ​تلفزيون لبنان​، نظرًا للظروف الطارئة التي نشهدها في الأيّام الأخيرة وإقفال ​المؤسسات التربوية​ نتيجة انتشار فيروس الكورونا في لبنان، وإيمانًا بأهمية الشهادة الرسمية"، مشيرة الى انه "بهذه الطريقة نساهم بهذا الشكّل ولو بجزءٍ بسيط، في تأمين أساسيّات تعليم المواد للطلّاب، وبما أنّ هذه الخطوة تشكّل حلًّا مؤقتًا وليس بديلًا عن حضور الصفوف، نضعها بين أيدي المعنيّين علّهم يستجيبون لصرخة الطلّاب في هذا الوضع الاستثنائي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الطلّاب بالقوّات اللبنانيّة، لتنظيم حصص تعليميّة على شاشة تلفزيون لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.