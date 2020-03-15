أعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة، في حديث تلفزيوني، ان "بعض الممرضين والاطباء يقومون بعمل جبار لمواجهة فيروس الكورونا، ويجب ان نقوم باتباع الاجراءات التي تقوم ​وزارة الصحة​ بإعلانها تباعاً"، كاشفاً عن "تبرعه براتب الشهري والمقدر بـ 10 مليون ليرة للمساعدة في مواجهة هذا الفيروس"، مشيراً الى انه "اذا نظرنا الى اول بلد ضرب الفيروس الا وهو ​الصين​ نلاحظ انه سيطر على الفيروس بعد شهرين، وللأسف لم نر في ​لبنان​ اي جدية في التعامل، والخطط التي يقوم بها لبنان شبيهة للخطة التي يقومون بها في الخارج ولا يجب ان نسييس المواضيع خاصو وانه لا يوجد حتى اللحظة لقاح للفيروس".

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كانت هذه تفاصيل خبر علامة: للأسف لم نر في لبنان اي جدية في التعامل مع فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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